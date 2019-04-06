Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительстваРБК 06:21
В Конституцию России должны быть внесены поправки, которые позволят Госдуме принимать участие в формировании правительства. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить192
Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.
— Вячеслав Володин, российский политикВедомости 04:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Фракции поддерживают идею Вячеслава Володина об участии ГД в формировании Правительства
Государственная Дума РФ06:12
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Хоккей
Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ
Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд заявил, что был удивлён ажиотажем после того, как его сняли с работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга
Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.
Обновлено в 07:33
Футбол
Депай может заменить Мане в «Ливерпуле»
По слухам, «Ливерпуль» может рассмотреть вариант с подписанием Депая, если летом 2019 года потеряет Садио Мане — на сенегальца претендует «Реал».
Обновлено в 04:24
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети
Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.
Обновлено в 06:53
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме
Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35
Обновлено в 00:05
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Авто
Названа тройка самых практичных автомобилей до 1 млн рублей
Обновлено в 05:23
Футбол
Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКА
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera.
Обновлено в 05:03
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Закрыли все медцентры «Полис» в Ульяновске, сотрудники уволены
Сегодня, 6 апреля, медицинские центры "Полис" в Ульяновске прекратили работу. Все они, в том числе детский, будут закрыты.
Обновлено в 05:49
Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок
В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»
Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Политика
Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.
Обновлено в 06:19