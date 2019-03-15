Володин предложил Украине выплатить компенсацию КрымуВести.Ru 06:05

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

с чего всё началось

В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева возмещения ущерба.

Происшествия Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 Число жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 40 человек, более 20 человек серьезно пострадали.

Происшествия Следствие попросило арестовать депутата Госдумы Белоусова Следователь просит арестовать депутата "Справедливой России" Вадима Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

Происшествия В Сыктывкаре экстренно сел Boeing 737-800, следовавший в Москву Самолет Boeing 737-800, следовавший из Мирного в Москву, экстренно сел в аэропорту Сыктывкара, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Общество Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).

Политика В Крыму оценили введённые ЕС санкции за инцидент в Керченском проливе Ранее ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе.

Происшествия В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка В торговом центре «Кунцево-Плаза» произошла массовая драка между чеченцами и русскими, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделении полиции.

Происшествия В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.

Политика МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером» Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.

Общество Климатическая весна в Москве наступит раньше обычного Глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что климатическая весна в Москве наступит раньше обычного срока.

Происшествия Пропавшую школьницу из Воронежа нашли в Петербурге В Северной столице нашли 16-летнюю школьницу из Воронежа, которая три с половиной месяца назад пропала сразу после уроков.

Общество Строительство завода на берегу Байкала приостановлено В поселке Култук Иркутской области приостановили строительство завода по розливу воды из Байкала. До устранения обнаруженных нарушений.

Армия и оружие Российские инженеры создали беспилотник с автоматическим карабином По заказу концерна ВКО "Алмаз-Антей" специалисты Московского авиационного института создали дрон-перехватчик с автоматическим карабином, пишет РИА Новости.

Армия и оружие В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар В конце января конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен выступили с инициативой о запрете нанесения превентивного ядерного удара.

Здоровье Продолжительность жизни в Крыму за пять лет выросла до 72,7 года Продолжительность жизни населения Крыма увеличилась за пять лет на два года - с 70,7 до 72,7 года, что существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год.

Политика «Победе» предложили купить российские МС-21 вместо Boeing 737 Max Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова предложила дочке «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» купить вместо Boeing 737 Max 30 новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.

Происшествия Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Экономика Мутко прокомментировал слова главы ФАС о разнице в тарифах ЖКХ Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах имеет объективные причины, при этом власти стремятся снизить имеющийся дисбаланс, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева.

Наука Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.

Политика Захарова назвала правовым беспределом ситуацию с Вышинским Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ситуация с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским является правовым беспределом.

Армия и оружие Новозеландский стрелок написал на оружии имя русского адмирала Уроженец австралийского города Графтон, устроивший бойню в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, нанес на оружие и боеприпасы имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.

Транспорт ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».