Политика

Володин предложил Украине выплатить компенсацию КрымуВести.Ru 06:05

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева возмещения ущерба.
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Вячеслав Володин
В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикТК Звезда 05:43
с чего всё началось

Спикер Госдумы предложил взыскать с Украины компенсацию за 25-летнюю аннексию Крыма

В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
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