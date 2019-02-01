Политика

Володин предложил Совету Европы вернуть России 10 млрд рублейРИА Новости 13:15

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва поднимет вопрос о возвращении взносов, уплаченных ею в Совет Европы за то время, пока российская делегация не участвовала в работе ассамблеи (ПАСЕ).
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Вячеслав Володин
Исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято — хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 13:39

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