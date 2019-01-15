Политика
Володин предложил Совету Европы вернуть России ₽10 млрдРБК вчера в 16:03
Москва должна получить назад 10 млрд руб. за 3 года, в которые российская делегация не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято — хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие.
— Вячеслав Володин, российский политикГлавный региональный 04:07
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Володин заявил о невозможности участия России в ПАСЕ председателю финского парламента
Фонтанка.Ру28 января в 01:01
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