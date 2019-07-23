Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамствоРИА Новости 16:40

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
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Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

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У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России

Газета.Ru17:03
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Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
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Два человека погибли в ДТП под Волгоградом

Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.
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Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
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Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
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Обновлено в 13:40
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Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

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Галкин застукал пьяную Пугачеву с предавшей Крым Вайкуле

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле.
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Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0.
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Армия и оружие

В США заявили, что сбили два иранских беспилотника

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
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В Венесуэле заявили о восстановлении электричества в ряде штатов

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Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце

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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
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Происшествия

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Внесен законопроект о контроле электронной почты

В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
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Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ

Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
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На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
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