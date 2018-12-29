Политика
Володин ответил на требования Меркель и Макрона
Володин ответил на требования Меркель и МакронаREGNUM11:38
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
REGNUM11:38
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Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права.
— Вячеслав Володин, российский политикNews.ru 12:50
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