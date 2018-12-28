Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.

Володин ответил на требования Макрона и Меркель

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США» Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».

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Армия и оружие Армия и оружие Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана "Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", - заявил он агентству Bloomberg.

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Армия и оружие Армия и оружие В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал заявления о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж "психологическим воздействием".

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

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