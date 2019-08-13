«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.

Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян

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