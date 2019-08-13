Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиянГазета.Ru 14:44
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.
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Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФ14:05
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Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
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Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
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Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
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Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
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Обновлено в 11:58
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Начальник тюрьмы США, где покончил с собой Эпштейн, временно отстранен
Начальник тюрьмы в Манхэттене, где покончил с собой обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, временно отстранен от исполнения обязанностей и переведен в региональный офис Бюро тюрем США.
Обновлено в 16:09
Политика
Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
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Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.
Обновлено в 16:48
Финансы
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Обновлено вчера в 01:54
Футбол
«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату Эриксену
Обновлено в 08:02
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Энергетика
Нефть дорожает на 3% после новостей от США по пошлинам
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 3,5% после сообщения о том, что Вашингтон отложил до середины декабря введение пошлин на некоторые товары из КНР, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.
Обновлено в 14:35
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
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Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Обновлено в 07:45
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
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Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
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Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
Обновлено в 13:06
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Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25