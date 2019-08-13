Политика

Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиянГазета.Ru 14:44

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России

«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.
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Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

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Володин: за намерением Зеленского давать гражданство «преследуемым» россиянам стоят США

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Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян

Газета.Ru14:44

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Москва отреагировала на указ Зеленского о гражданстве для россиян

Lenta.ru14:34

Володин связал указ Зеленского о гражданстве с США и Великобританией

РБК15:56

Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России

Государственная Дума РФ14:05
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Политика

Калужский радиотехнический институт попал под санкции США

Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
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Здоровье

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В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Армия и оружие

Зенитчики из Приморья отразят воздушный налёт противника в Бурятии

Зенитчики Восточного военного округа из Приморья примут участие в тактических учениях на полигоне Телемба в Бурятии.
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Обновлено в 16:33
Общество

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Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено в 20:31
Политика

Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
Обновлено в 16:50
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
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Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
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Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
Обновлено в 12:10
Финансы

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%

Один из участников форума «Территория смыслов» спросил Шарова, почему в России банк выдает более дорогие ипотечные кредиты, чем в Чехии.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты

Обновлено в 23:00
Происшествия

Забредшего в город медведя застрелили на севере Японии

Обновлено в 21:50
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
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Общество

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Производителей в странах ЕАЭС предложили обязать раскрывать свои внутренние стандарты, по которым они изготавливают продукты питания.
Обновлено в 17:01
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

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Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее

Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.
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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

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В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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