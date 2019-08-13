Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиянГазета.Ru 14:44
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.
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с чего всё началось
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