Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиянГазета.Ru 14:44
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.
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с чего всё началось
Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФ14:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:09
Путешествия
В Петербурге на 15% выросло число интуристов: едут не только китайцы
На 39% увеличилось количество приехавших из Франции: за первое полугодие 2019 года Петербург посетили 44 тысячи французских туристов.
Обновлено в 11:47
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.
Обновлено в 16:48
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Авто
Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее
Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.
Обновлено в 16:09
Экономика
«Укрэнерго» считает нецелесообразным строительство энергомоста «Украина - ЕС»
В "Укрэнерго" отметили, что единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки является строительство вставки постоянного тока мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы Украины и "острова Бурштынской ТЭС".
Обновлено в 18:00
Происшествия
В аэропорту Гонконга наводят порядок
Большинство протестующих и полицейских покинули здание оккупированного аэропорта в Гонконге, сообщает "Ассошиэйтед пресс".
Обновлено в 17:20
Политика
Цеков заявил о провале блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина больше всех пострадала после водной блокады Крыма.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности
Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд представительного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Yaguang Electronics готовит революционную камеру для смартфонов
Новый мобильный объектив разрабатывает тайваньская компания Yaguang Electronics, которая готовит одинарной модуль перископного типа с асферическим стеклянным объективом.
Обновлено в 17:46
Гаджеты
Фейковый зарядный кабель iPhone поможет взломать компьютеры
Эксперт по кибербезопасности Майкл Гровер поведал о точной копии зарядного USB-кабеля для iPhone, с помощью которой можно взломать любой компьютер после подключения к нему смартфона с данным кабелем.
Обновлено в 03:20
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.
Обновлено вчера в 23:15
Космос
NASA впервые измерило ударную волну от Солнца
Обновлено в 03:32
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Футбол
Сформированы все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
По результатам ответных матчей третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20, состоявшихся во вторник, 13 августа, были сформированы все пары стадии плей-офф квалификации турнира.
Обновлено в 17:27
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Политика
Власти США ужесточили правила получения грин-карт
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новое правило, усложняющее получение грин-карт (право на трудоустройство и проживание в стране) иностранцами.
Обновлено в 17:25
Экономика
WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%
За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 17:30
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Украинка получила 20 лет тюрьмы в США за детскую порнографию
В США гражданку Украины приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:13