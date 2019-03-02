Политика
Володин отреагировал на новые санкции Украины против РоссииГазета.Ru 03:26
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением". Об этом сообщает РИА "Новости". "К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним", - сказал Володин.
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К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причём пустопорожним. В них нет ни смысла, ни логики. Эти пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, говорят о бессилии тех, кто их принимает.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 03:58
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Вячеслав Володин прокомментировал решение Украины о включении его в санкционный список
Государственная Дума РФ03:50
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