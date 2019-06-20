Политика
Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в ГрузииГазета.Ru 15:59
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Эти условия были просто проигнорированы - они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru 15:59
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Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию МАП
Государственная Дума РФ15:46
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 18:02, Вашингтон
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
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Обновлено в 09:18
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Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
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Обновлено в 05:19
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В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
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Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником
Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку.
Обновлено в 11:41
Наука
Первые многоклеточные организмы на Земле питались сообща
В новой работе ученые из США и Великобритании решили на примере одного представителя вендобионтов выяснить, как могли питаться эти организмы — осмотически, всей поверхностью тела, или поглощая питательную суспензию из воды.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Игры
Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
Авто
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Обновлено в 15:14
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Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
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Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за проблем с батареями
Американская компания Apple начала отзывную кампанию 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.
Обновлено в 17:24
Гаджеты
HYPERPC выпустили игровой компьютер размером с книгу
Компьютеры HYPERPC NANO позволяют играть во все современные игры на максимальных настройках, делать можтаж и рендеринг видео и даже выполнять ресурсоемкие вычисления.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
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Обновлено в 06:03
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ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
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Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства
Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.
Обновлено в 12:43
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
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Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08