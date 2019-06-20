Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в ГрузииГазета.Ru 15:59

Эти условия были просто проигнорированы - они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

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