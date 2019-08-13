Политика
Володин объяснил указ Зеленского о гражданстве для россиянРИА Новости 16:17
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Вячеслав Володин: США и Великобритания, вероятно, приняли решение прекратить предоставлять политическое убежище гражданам России
«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.Государственная Дума РФ14:05
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Тренер «Порту»: мы до последнего верили, что сможем отыграться с 0:3 в матче с «Краснодаром»
Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от российского «Краснодара» со счётом 2:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Общество
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Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Обновлено вчера в 21:27
Политика
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Наука
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Обновлено в 17:18
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
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Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
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Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
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Футбол
В Порту «Матч ТВ» не пустили на брифинг после победы «Краснодара»
Как передаёт телеканал, российских журналистов на брифинг не пустили сотрудники ФК «Порту», который в матче 13 августа проиграл краснодарцам.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
В Калининграде построят филиал Нахимовского училища
Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу слетал в Калининград, где заложил камень в фундамент филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища.
Обновлено в 10:37
Авто
На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether
Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
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Технологии
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии
Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
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Обновлено в 12:03
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Спорт
Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Обновлено в 10:41
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
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Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
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Транспорт
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Общество
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Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
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