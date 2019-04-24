Володин назвал восемь регионов с потенциалом доноровREGNUM 06:15

Было бы правильно взять и сформулировать перед собой задачу, чтобы по этим регионам отдельно отрабатывать подходы, чтобы они перешли на сбалансированный бюджет. Иначе у нас экономически сильные регионы будут находиться в зоне дотационной.

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Володин назвал восемь регионов с потенциалом доноров

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