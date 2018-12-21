Политика
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, самым долгожданным законопроектом осенней сессии стал закон об отмене общероссийского роуминга, сообщается на сайте Госдумы.
Газета.Ru01:20
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Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ 03:54
с чего всё началось
Могли бы вы назвать наиболее долгожданный и поддержанный всеми фракциями закон, который был принят Государственной Думой в осеннюю сессию? — Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны.Государственная Дума РФ01:00
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