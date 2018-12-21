Могли бы вы назвать наиболее долгожданный и поддержанный всеми фракциями закон, который был принят Государственной Думой в осеннюю сессию? — Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны.

с чего всё началось

Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, самым долгожданным законопроектом осенней сессии стал закон об отмене общероссийского роуминга, сообщается на сайте Госдумы.

Политика Политика Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Политика Политика Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы 22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.

Политика Политика США выделят ВМС Украины $10 млн после инцидента в Керченском проливе «В ответ на опасную эскалацию со стороны России и неправомерную атаку на три украинских корабля 25 ноября неподалёку от Керченского пролива Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные $10 млн военного финансирования для дальнейшего обустройства морского потенциала Украины», — заявил Палладино.

Политика Политика В США приостановлена работа правительства В Соединённых Штатах официально произошла приостановка работы федерального правительства из-за того, что представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на южной границе.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Армия и оружие Армия и оружие Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.

Политика Политика Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.

Политика Политика Министерствам РФ и Белоруссии дали месяц на решение по отмене роуминга В свою очередь, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Андрей Наумович заявил, что вопрос отмены роуминга дважды рассматривался на заседаниях комиссии.

Политика Политика Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.

Армия и оружие Армия и оружие Слуцкий прокомментировал вывод войск США из Сирии Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя планы США вывести войска из Сирии, заявил, что решение правильное, но теперь они должны подтвердить свои слова действиями.

Политика Политика Посол США пожаловался на антиамериканизм немецких СМИ Посол США в Германии Ричард Греннелл обвинил немецкую газету Der Spiegel в антиамериканизме в связи с ситуацией вокруг журналиста Клааса Релоциуса, который ранее признался в искажении фактов и фальсификации информации в своих материалах.

Армия и оружие Армия и оружие Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.

Политика Политика Bloomberg: Дональд Трамп хочет уволить главу ФРС Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.