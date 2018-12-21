Могли бы вы назвать наиболее долгожданный и поддержанный всеми фракциями закон, который был принят Государственной Думой в осеннюю сессию? — Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны.

с чего всё началось

Его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, самым долгожданным законопроектом осенней сессии стал закон об отмене общероссийского роуминга, сообщается на сайте Госдумы.

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