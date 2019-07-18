Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового маслаРБК вчера в 16:32
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
«Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта», — пояснил Председатель ГД.Государственная Дума РФвчера в 15:28
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Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Общество
Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции
Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.
Обновлено в 02:26
Футбол
Лимит на легионеров мешает Дани Алвесу перейти в «Манчестер Сити»
Наставник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды капитана национальной команды Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне», однако переходу может помешать лимит на легионеров, действующий в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 02:34
Политика
СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Автобус врезался в столб в Зеленограде
"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Политика
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
«Ньюкасл» планирует трансфер бразильского нападающего
Бразильский форвард не попал в заявку немецкого клуба на товарищеский матч против немецкого клуба «Ян», что косвенно подтвердило возможный трансфер.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Антонов заявил о визовой войне США против России
Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.
Обновлено в 05:33
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Турция требует поставок истребителей F-35
Причиной конфликта между Турцией и США послужила покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 04:20
Общество
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Кино
Барецкий заявил об участии Панина в фильме «Брат 3»
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
Медучреждения в России подверглись кибератакам
Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Мексике убит футболист «Дорадоса»
В Мексике погиб игрок молодежной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году
Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17