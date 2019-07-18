Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового маслаРБК вчера в 16:32
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.
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Политика
В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов
Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:58
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Игры
Завтра для Ghost Recon Wildlands выйдет финальное крупное обновление
Создатели Ghost Recon WIldlands представили заключительное крупное обновление для боевика, с которым появится новый режим «Наёмники».
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В Турции заявили о незаконности решения США по F-35
Напомним, США отказали Турции в поставках истребителей 5 поколения F-35 из-за покупки С-400 у России.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Политика
Замглавы МИДа Украины обвинил союз венгров в сепаратизме
Карту, на которой часть территории Украины показана как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности, сообщил в четверг замглавы МИД Егор Божок.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве мать неизлечимо больного ребенка задержали из-за лекарства
Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте в Москве 16 июля после получения посылки с лекарством матери неизлечимо больного мальчика Елены Боголюбовой.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки»
Обновлено вчера в 09:31
Гаджеты
Опубликованы официальные изображения планшета Samsung Galaxy Tab S6
В Сети появились официальные изображения планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе
Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Теннис
Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вошли в число участников турнира US Open, который будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:59
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Общество
Страсбургский суд огласил решение по делу «Рустави 2»
Адвокат Кибара Халваши рассказал, что ждет "Рустави 2" после Страсбургского суда >> Юристы телеканала и его владельцы пожаловались в ЕСПЧ после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
СМИ: в Швеции испугались рейда десантников России
В своем материале польский журналист высказывает точку зрения, что Россия с целью исключения Украины как соперника в борьбе за влияние на Балтийском море якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала кризиса на Украине.
Обновлено в 04:30
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09