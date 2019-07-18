Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового маслаРБК вчера в 16:32

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.
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В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла

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Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

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В Госдуму внесут законопроект о снятии с пальмового масла льготного налогового режима

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Вячеслав Володин: пальмовое масло лишат льгот

Государственная Дума РФвчера в 15:28

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Интерфакс00:55
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Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
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Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»

Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
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Экономика

Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития

Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Обновлено в 01:35
Общество

Электронные паспорта выдадут досрочно

Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов

Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:58
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Транспорт

На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ

На Некрасовской линии московского метро построят пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:10
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика

Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады

Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Энергетика

Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 03:52
Футбол

Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии

Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено вчера в 06:59
Гаджеты

Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году

Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика

Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем

Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Жителей Чемодановки начали штрафовать за перекрытие трассы М5

Жителей села Чемодановка, участвовавших в массовом конфликте и перекрытии трассы, начали привлекать к административной ответственности.
Обновлено в 02:38
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

Утром 18 июля курс доллара к рублю упал на 8 копеек.
Обновлено в 03:43
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер заявил о необходимости снять санкции с России после возвращения Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:31
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество

В пойме Яузы археологи нашли старинное надгробие

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Происшествия

Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане

Обновлено в 03:13
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика

«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ

"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Теннис

Фоньини снялся с турнира в Умаге из-за травмы ноги

Девятая ракетка мира Фабио Фоньини (1) снялся с турнира ATP 250 в Умаге.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
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