Экономика
Пальмовое масло лишат льготного НДСНакануне.Ru вчера в 19:09
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Дмитрий Медведев согласовали внесение проекта закона о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
«Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта», — пояснил Председатель ГД.Государственная Дума РФвчера в 15:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:43
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Иран заявил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе, передает агентство Fars.
Обновлено в 06:16
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Политика
ЕСПЧ постановил лишить соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»
Страсбургский суд по правам человека подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношении компании «Рустави 2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Серийным Су-57 поменяют двигатели
Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками
По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Россия готова поставить Турции Су-35, заявил Чемезов
Обновлено в 06:06
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Европарламент назвал ужасными условия содержания мигрантов в США
Депутаты Европарламента (ЕП) выразили озабоченность в связи с условиями содержания нелегальных мигрантов в специальных центрах на территории США, а также сожаление по поводу регулярной практики разделения семей мигрантов, задержанных на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 06:15
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Авто
Renault намерена наладить производство электрокаров в России
Накануне прошла встреча руководства французского концерна Renault и Дениса Мантурова (глава Минпромторга РФ).
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Шоураннеры «Игры престолов» отменили свой визит на Comic-Con
Как отмечает издание Entertainment Weekly, появление на Comic-Con должно было стать первым публичным выступлением или интервью шоураннеров «Игры престолов» с момента выхода финальной серии восьмого сезона и всего сериала в мае этого года.
Обновлено в 03:16
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе
В Минобороны РФ опровергли утверждения об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в провинции Идлиб.
Обновлено в 06:09
Кино
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 05:46