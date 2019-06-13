Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочийВести.Ru 10:02
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Совет ГД 19 июня рассмотрит вопрос о заявке в ПАСЕ и утвердит состав делегации
Государственная Дума РФ09:40
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Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
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Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
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Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено в 22:36
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
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Общество
ГИБДД начнет применять новые тесты на алкоголь и наркотики
ГИБДД России вносит корректировки в механизм освидетельствования водителей, наряду с привычными методами появится новый тест, позволяющий определить наличие наркотиков по анализу слюны, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 05:49
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
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Политика
Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Транспорт
Земля в центре Перми послужит для создания внутриквартальных проездов
Земля в центре Перми послужит для создания внутриквартальных проездов Власти Перми сформулировали перечень изменений в генплан, предполагающих массовое изъятие частной земли в центре города.
Обновлено в 14:53
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Квартира Перишича в Милане ограблена
Жилище полузащитника "Интера" Ивана Перишича было ограблено.
Обновлено в 17:42
Наука
Птицы «думают» одинаково, когда поют дуэтом
С помощью мобильных передатчиков команда под руководством исследователей из Института орнитологии Макса Планка записала одновременно нейронные и акустические сигналы в парах белобровых воробьиных ткачей, поющих в дуэте в естественной среде обитания.
Обновлено в 06:40
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Авто
АвтоВАЗ сообщил сроки появления новой Lada 4x4
В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.
Обновлено в 04:30
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Транспорт
На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч
В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:12
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.
Обновлено в 22:37
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено в 14:13
Экономика
В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено в 14:23
Политика
СК проверит данные о угрозах главе красноярской Счетной палаты
Следственный комитет проверит информацию об угрозах председателю Счетной палаты Красноярского края Татьяне Давыденко, озвученную в интернете ее дочерью Марией.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено в 21:45