Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочийВести.Ru 10:02

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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