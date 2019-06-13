Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочийВести.Ru 10:02
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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Совет ГД 19 июня рассмотрит вопрос о заявке в ПАСЕ и утвердит состав делегации
Государственная Дума РФ09:40
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