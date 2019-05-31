Общество

Волочкова выступит в Анапе бесплатноRT на русском 10:32

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
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Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно

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Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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