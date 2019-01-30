Волочкова уличила задержанного сенатора Арашукова в обманеGazeta.SPb 13:18

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Анастасия Волочкова рассказала, что была знакома с семьёй Арашуковых на протяжении 10 лет, и всё это время будущий сенатор «кичился деньгами отца».

с чего всё началось

Напомним, что сегодня, 30 января, был задержан сенатор Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков. Gazeta.SPb сообщала о том, что топ-менеджеров Газпрома допрашивают о связях с семьей Арашукова.

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