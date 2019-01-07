Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах, просто на ПМЖ. И отсюда теперь буду осуществлять перелеты по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять. Поверьте, скучать я вам не дам.

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