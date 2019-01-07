Шоу-бизнес

Волочкова решила остаться на Мальдивах
РИА Новости
12:13

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить. Кроме того, артистка призналась, что уже ищет для своей дочери Ариадны местную школу.
РИА Новости12:13
Анастасия Волочкова
Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах, просто на ПМЖ. И отсюда теперь буду осуществлять перелеты по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять. Поверьте, скучать я вам не дам.
— Анастасия Волочкова, российская артистка балетаВокруг ТВ 13:45

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Анастасия Волочкова переезжает на ПМЖ на Мальдивы

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Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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