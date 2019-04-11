Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страныИзвестия 04:19
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Читать в источнике
Оценить406
Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить кого-то? Почему мы не можем винить сами себя?
— Анастасия Волочкова, российский общественный деятельКомсомольская правда 05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Балерина Волочкова заявила, что россияне не должны обвинять Путина во всех бедах
Znak.comвчера в 18:50
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Авто
Появилось первое фото нового Subaru Outback
Компания Subaru опубликовала первый тизер универсала повышенной проходимости Outback нового поколения.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Вооруженные силы РФ получили первый новейший комплекс РЭБ «Палантин»
Обновлено вчера в 14:20
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Общество
Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России
Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы из зала Совбеза ООН
Во время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду покинуть зал.
Обновлено в 06:02
Происшествия
СКР просит отпустить главу Baring Vostok под домашний арест
Следствие просит суд изменить меру пресечения главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику председателя правления Норвик Банка Алексею Кордичеву, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила Daily Storm пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:26
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Космос
Рогозин рассказал о превращении МКС в тестовую лабораторию
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об установке на МКС нового оборудования, благодаря которому внешняя поверхность российского сегмента станции превратится в тестовую лабораторию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, что применение санкций США в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Россией, является нарушением норм международного права.
Обновлено в 02:41
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ответным ударом на санкции против КНДР
«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — передает агентство слова Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
Галкин и Пугачева охотно делятся достижениями Лизы и Гарри или просто показывают забавные ролики с участием детей.
Обновлено в 00:12
Игры
Авторы Witchfire показали 12 секунд геймплея — наследник Painkiller выйдет по готовности
Обновлено в 06:12
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Авто
Электрический седан Infiniti показали до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30