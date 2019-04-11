Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страныИзвестия 04:19

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
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Анастасия Волочкова
Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить кого-то? Почему мы не можем винить сами себя?
— Анастасия Волочкова, российский общественный деятельКомсомольская правда 05:20

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Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
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