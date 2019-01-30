Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в обманеРИА Новости 11:15

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Анастасия Волочкова рассказала, что была знакома с семьёй Арашуковых на протяжении 10 лет, и всё это время будущий сенатор «кичился деньгами отца».

с чего всё началось

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что задержанный сенатор Рауф Арашуков обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкесию с благотворительными концертами. Об этом она сообщила радиостанции "Говорит Москва".

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