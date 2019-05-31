Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаромNews.ru 31 мая в 07:33

с чего всё началось

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться. Мэр Анапы решил пропиариться за мой счёт, показать всем, какой он рачительный хозяин.

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

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Единоборства Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

Наука Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Авто Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.

Футбол Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

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Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

Футбол Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.

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Происшествия Неймара обвинили в изнасиловании Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.

Религия В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.

Единоборства Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.

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Политика В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем 1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.

Гаджеты Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.

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Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78 году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

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Шоу-бизнес Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.