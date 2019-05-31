Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаромNews.ru 31 мая в 07:33
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться. Мэр Анапы решил пропиариться за мой счёт, показать всем, какой он рачительный хозяин.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ru31 мая в 06:53
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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно
Кубанские новости31 мая в 07:27
Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»
Новая Кубаньвчера в 15:28
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа
Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Наука
Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет
Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено 31 мая в 11:00
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Качество медпомощи больным с орфанными заболеваниями – индикатор развития здравоохранения
Как отметил исполнительный директор МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» Денис Беляков, по тому как быстро пациенту с орфанным заболеванием ставят диагноз, насколько качественно его лекарственное обеспечение можно судить об уровне развития системы здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей
Обновлено в 00:19
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Футбол
Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ
На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова
Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Религия
В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма
Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Единоборства
Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры
Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes
Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье
В России отмечают День здорового питания
День здорового питания и отказ от излишеств в еде отмечается в России 2 июня.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78 году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Политика
В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море
Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Ушел из жизни французский философ и писатель Мишель Серр, об этом 1 июня сообщило издание Le Pommier.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери
Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено 31 мая в 09:02