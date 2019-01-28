Происшествия
Сибиряков массово эвакуируют из-за сообщений о минированииРоссийская газета вчера в 23:20
В Новосибирске, Омске и Алтайском крае зарегистрированы десятки сообщений о минировании школ, больниц и бизнес-центров. После анонимных звонков о заложенных бомбах спасатели и полицейские эвакуируют людей из социальных учреждений и торговых центров.
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Происшествия
Опубликовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи
Обновлено в 03:26
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Крыму облили краской
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Авто
Корейский универсал KIA Ceed SW поступил в продажу в России
Производство универсала третьего поколения налажено на автомобилестроительном предприятии «Автотор» в городе Калининград.
Обновлено в 01:17
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
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Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
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Общество
В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков
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Обновлено в 03:26
Авто
Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России
Обновлено вчера в 22:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Петербурге
В воскресенье, 27 января, в одной из палат Мариинской больницы Петербурга в возрасте 71 года скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева.
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ЗИЛ распродает «Бычки» без пробега
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Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук
Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
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Кино
Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
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Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Утром в понедельник индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:40
Единоборства
В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером
В интернете опубликована запись с финального поединка Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.
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Общество
Рособрнадзор прекратил действие лицензии частного вуза в Москве
Рособрнадзор прекратил действие лицензии частного учреждения высшего образования "Столичный институт бизнес-технологий и управления".
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада
Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
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«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
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Европа примет участие в российских проектах исследования Луны
Европейские страны примут участие в российских проектах исследования Луны, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Задержан подросток, пять раз «минировавший» школу в Новой Москве
Полицейские задержали 15-летнего подростка, который пять раз за месяц сообщал о минировании школы в Новой Москве, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по столице Юрий Титов.
Обновлено в 03:04
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Кроссовер Lamborghini Urus получил внедорожный пакет улучшений
Представители марки Lamborghini сообщают, что в пакет Off-Road входят защитные пластиковые накладки на бампер, усиленная защита днища, новые наконечники на выхлопные трубы.
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Общество
В Петербурге демонтируют опасную горку
Горку возле ТРЦ «Рио» разберут из-за того, что сооружение представляет опасность, говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.
Обновлено в 02:50
Авто
Lexus планирует создать «заряженную» F-версию кроссовера
Премиальная японская марка Lexus намерена выпустить новую "прокаченную" модификацию кроссовера F-серии.
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Общество
Губернатор Томенко отчитал алтайскую чиновницу за громкое высказывание
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой, пишет пресс-служба правительства региона.
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Авто
Chevrolet сделал спецверсию Corvette в честь своих гонщиков
Компания Chevrolet представила спецверсию своего спорткара Corvette — исполнение Drivers Series посвящено заводским гонщикам команды Corvette Racing.
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Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
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Здоровье
Употребление йогурта поможет нормализовать давление
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
На Алтае возбудили дело о дебоше депутата в кафе
Как сообщили в региональном СУ СКР, уголовное дело возбуждено по статье УК о побоях, которые депутат нанес двум женщинам, а также несовершеннолетнему.
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Общество
«Росконтроль» проверил баклажанную икру
В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
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