Экономика

Volkswagen сократит семь тысяч сотрудниковLife.ru вчера в 04:26

Немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил планы по сокращению семи тысяч рабочих мест в течение пяти лет в рамках новой программы экономии. Об этом говорится в заявлении компании. Связано это с планами по увеличению производства электромобилей.
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с чего всё началось
Немецкий автопроизводитель Volkswagen в среду, 13 марта, представил
 план, в соответствии с которым он планирует к 2023 году снизить операционные издержки на €5,9 млрд в год.
Коммерсантъвчера в 12:45

Подробнее о событии

Volkswagen сократит 7 тыс. рабочих мест и сконцентрируется на электромобилях

Коммерсантъвчера в 12:45

Volkswagen сократит семь тысяч сотрудников

Life.ruвчера в 04:26

Компания Volkswagen планирует сократить до 7 тыс. сотрудников

REGNUMвчера в 05:37

Volkswagen сократит от 5 до 7 тыс сотрудников до 2023 года

ПРАЙМвчера в 04:59

Концерн Volkswagen без увольнений сократит 7 тысяч работников

Российская газетавчера в 08:00

Volkswagen подтвердил планы сокращения до 7 тыс. рабочих мест

ТАССвчера в 03:35

В Volkswagen подтвердили планы о массовом сокращении сотрудников

DP.RUвчера в 04:00
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о введении запрета на полеты Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве России.
Обновлено в 06:01
Транспорт

В России начали продавать билеты в новый плацкартный вагон

Обновлено в 05:19
Политика

Порошенко отправляется в Донбасс

Обновлено в 06:00
Политика

Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше»

Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Технологии

Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

В ходе атаки злоумышленник, владеющий заблокированным доменом, мог связать его с IP-адресом любого другого сайта, тем самым добиваясь его блокировки, поясняет РБК.
Обновлено в 06:00
Политика

Школьница из Швеции номинирована на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 04:15
Происшествия

Обвиняемого в шпионаже Уилана оставили в СИЗО

Мосгорсуд подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России.
Обновлено в 06:12
Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России

Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Происшествия

Избившим учительницу депутатом в Северной Осетии занялись следователи

Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Сжегших пять верблюдов шаманов оштрафовали на 3 тыс. руб

Россельхознадзор оштрафовал бурятских шаманов, организовавших обряд с жертвоприношением пяти верблюдов.
Обновлено в 06:28
Происшествия

МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы

В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ.
Обновлено в 06:29
Политика

Депутат досрочно сложил полномочия после слов об «алкашах и тунеядцах»

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, который ранее заявил, что маленькие пенсии получают «алкаши и тунеядцы», написал заявление о досрочном прекращении полномочий.
Обновлено в 05:32
Политика

FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию

Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:01
Кино

Первый канал отказался от показа фильма о педофилии Майкла Джексона

Обновлено в 05:04
Происшествия

СУ СК: гендиректор «Тролза» дал 2 млн для снижения налогового долга

СУ СК по Саратовской области возбудило уголовное дело о коррупционных преступлениях - получении и дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Мать брошенного в «Лосином острове» ребенка оставили под арестом

Обновлено в 04:07
Происшествия

В столице Украины найден мертвым сотрудник администрации президента

В Киеве найдено тело сотрудника администрации президента Украины с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 06:16
Экономика

Костин назвал арест Майкла Калви чрезмерной мерой

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерной мерой, а само дело вызывает вопросы и негативно влияет на российский рынок, заявил журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:05
Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Экономика

Медведев одобрил старт строительства высокоскоростных магистралей в РФ

Обновлено в 03:47
Происшествия

Босс мафиозного клана Гамбино застрелен в Нью-Йорке

По данным американских СМИ, вчера вечером в Нью-Йорке был застрелен Франческо Кали, который считается одним из лидеров мафиозного клана Гамбино.
Обновлено в 06:07
Происшествия

При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина

В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуайдо

Обновлено в 05:46
Транспорт

Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту

На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Цеповяза вернули из СИЗО в колонию

Обновлено в 04:40
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Обновлено в 01:04
Политика

Кудрин призвал к переговорам по смягчению санкционного режима

Ранее, как писал News.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Россию перейти к национально-ориентированному курсу в экономике для того, чтобы обезопасить государство от ограничительных мер.
Обновлено в 06:20
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