Экономика

Volkswagen сократит до 7 тысяч сотрудников в ближайшие пять летФАН вчера в 20:32

Компания Volkswagen в срок до 2023 года планирует сократить около семи тысяч своих сотрудников. Соответствующие данные содержаться в обнародованном накануне официальном пресс-релизе автомобильного концерна – эти меры должны быть направлены на увеличение мощностей по производству электромобилей.
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с чего всё началось
Немецкий автопроизводитель Volkswagen в среду, 13 марта, представил
 план, в соответствии с которым он планирует к 2023 году снизить операционные издержки на €5,9 млрд в год.
Коммерсантъвчера в 12:45

Подробнее о событии

Volkswagen сократит 7 тыс. рабочих мест и сконцентрируется на электромобилях

Коммерсантъвчера в 12:45

Концерн Volkswagen без увольнений сократит 7 тысяч работников

Российская газетавчера в 08:00

Компания Volkswagen планирует сократить до 7 тыс. сотрудников

REGNUMвчера в 05:37

Volkswagen сократит от 5 до 7 тыс сотрудников до 2023 года

ПРАЙМвчера в 04:59

Volkswagen сократит семь тысяч сотрудников

Life.ruвчера в 04:26

Volkswagen подтвердил планы сокращения до 7 тыс. рабочих мест

ТАССвчера в 03:35

В Volkswagen подтвердили планы о массовом сокращении сотрудников

DP.RUвчера в 04:00
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Происшествия

Цеповяз отправлен из СИЗО Хабаровска в колонию

Обновлено в 03:44
Происшествия

Избившим учительницу депутатом в Северной Осетии занялись следователи

Проверка начата после сообщений в СМИ о том, что в городе Ардон (Северная Осетия) депутат избил учительницу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 22:56
Транспорт

РЖД открыли продажу билетов в новый плацкарт

РЖД открыли продажу билетов в новый плацкартный вагон в составах фирменных поездов Ростов-на-Дону – Москва и Анапа – Москва, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 04:49
Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина

В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Транспорт

Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту

На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом мать проведшего ночь в парке ребёнка

Обновлено в 04:21
Политика

СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:39
Политика

Оскорбивший пенсионеров волгоградский депутат сложил свои полномочия

Волгоградский депутат Гасан Набиев сложил свои полномочия после высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, которых он назвал тунеядцами и алкашами.
Обновлено в 04:32
Политика

МИД Швеции вызвал посла России в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 04:29
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Обновлено в 03:24
Происшествия

Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели Boeing возмутил зрителей

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги подвергся осуждению за неуместный жест в эфире, когда рассказывал о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
Обновлено в 04:40
Общество

Эксперт рассказал, какие собаки чаще всего кусают людей

Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России

Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Политика

FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию

Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:01
Финансы

Силуанов объявил о новых стимулах для международных расчетах в рублях

В октябре министр сообщил, что его ведомство вместе с ЦБ наметило «целый план» по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 04:48
Политика

Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть

Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Политика

Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»

Более 20 крупнейших российских компаний уже провели 1000 собеседований с участниками управленческого конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 21:37
Финансы

Банкам расписали будущую прибыль

ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Шаманов в Приангарье оштрафовали за сожженных верблюдов

Религиозная организация шаманов из города Ангарска Иркутской области, сжегшая верблюдов во время обряда, заплатила штраф в размере 3 тысяч рублей.
Обновлено в 04:28
Политика

Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на митинге

Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино

Вечером 13 марта в Нью-Йорке застрелили 53-летнего Франческо Кали, которого называли лидером клана Гамбино, одной из самых больших мафиозных группировок Нью-Йорка.
Обновлено в 03:39
Общество

ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян.
Обновлено в 03:58
Происшествия

На московских рынках нашли майнинг-фермы

В ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют.
Обновлено вчера в 17:42
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