Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4Faktom вчера в 23:28
Эксперты издания Bitauto, считают, что новинка займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а благодаря невысокой стоимости станет «убийцей» BMW X4. Под капотом SUV Coupe Concept располагается 2-литровый мотор TSI, производительность которого составляет 186 или 220 лошадиных сил.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Авто
Разрешат ли россиянам ездить быстрее 90 км/ч?
«В России есть магистрали и платные трассы с максимально разрешенными 130 км/ч, при этом такие дороги максимально безопасны», — заметил эксперт.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Врачи «Зенита» пока не допущены к Кокорину
К Александру Кокорину до сих пор не допустили врачей «Зенита».
Обновлено в 10:16
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Авто
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового внедорожника GLB.
Обновлено в 09:17
Кино
В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника
В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Политика
Генпрокурора Украины подозревают в незаконном осуждении Януковича
На Украине государственное бюро расследований начало разбирательство в отношении генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Обновлено в 04:54
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Экономика
40% россиян не имеют никаких сбережений
Около 40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 03:15
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Пентагон выделит $ 14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52
Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.
Обновлено в 05:41
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество
В Петербурге появится памятник Жоресу Алферову
В здании академического лицея "Физико-математическая школа" Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета Российской академии наук 16 апреля торжественно откроют памятник Жоресу Алферову, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:34
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол
Кевин Де Брейне: «В „Челси“ с Моуринью разговаривал всего два раза»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне рассказал о взаимоотношении с тренером Жозе Моуринью, а также почему покинул "Челси" в 2014 году.
Обновлено в 09:04
Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29