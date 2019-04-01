Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4Faktom вчера в 23:28

Эксперты издания Bitauto, считают, что новинка займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а благодаря невысокой стоимости станет «убийцей» BMW X4. Под капотом SUV Coupe Concept располагается 2-литровый мотор TSI, производительность которого составляет 186 или 220 лошадиных сил.
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Компания Volkswagen привезла в Шанхай SUV Coupe Concept

CarsWeek.ruвчера в 22:59

Volkswagen сделал конкурента Renault Arkana

За рулем01:42

Volkswagen покажет в Шанхае «убийцу» BMW X4

Тарантас Ньюсвчера в 23:38

Volkswagen привёз в Шанхай серьёзного конкурента BMW X4

Car.ru05:43

Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4

Автоновости днявчера в 14:02

Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4

Letnews.ruвчера в 15:02

Volkswagen привёз в Шанхай «убийцу» BMW X4

Новые автомобиливчера в 11:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Турция пообещала не интегрировать С-400 в системы вооружений НАТО

Обновлено в 10:20
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Авто

Разрешат ли россиянам ездить быстрее 90 км/ч?

«В России есть магистрали и платные трассы с максимально разрешенными 130 км/ч, при этом такие дороги максимально безопасны», — заметил эксперт.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол

Врачи «Зенита» пока не допущены к Кокорину

К Александру Кокорину до сих пор не допустили врачей «Зенита».
Обновлено в 10:16
Музыка

Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова

Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Авто

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового внедорожника GLB.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Обновлено в 03:19
Кино

В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника

В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Политика

Генпрокурора Украины подозревают в незаконном осуждении Януковича

На Украине государственное бюро расследований начало разбирательство в отношении генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном

Обновлено в 04:54
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Экономика

40% россиян не имеют никаких сбережений

Около 40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 03:15
Футбол

Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Пентагон выделит $ 14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52

Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.
Обновлено в 05:41
Общество

Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество

В Петербурге появится памятник Жоресу Алферову

В здании академического лицея "Физико-математическая школа" Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета Российской академии наук 16 апреля торжественно откроют памятник Жоресу Алферову, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:34
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол

Кевин Де Брейне: «В „Челси“ с Моуринью разговаривал всего два раза»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне рассказал о взаимоотношении с тренером Жозе Моуринью, а также почему покинул "Челси" в 2014 году.
Обновлено в 09:04
Политика

Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
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