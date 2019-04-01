Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4Faktom вчера в 23:28
Эксперты издания Bitauto, считают, что новинка займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а благодаря невысокой стоимости станет «убийцей» BMW X4. Под капотом SUV Coupe Concept располагается 2-литровый мотор TSI, производительность которого составляет 186 или 220 лошадиных сил.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию
В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Общество
Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы
Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Общество
На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 11:58
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
В Великобритании предложили запретить детям ставить «лайки» в соцсетях
Все перечисленные нормы относятся ко всем технологическим компаниям, предоставляющим услуги в Великобритании, даже если они зарегистрированы за пределами страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Хоккей
ЦСКА — Авангард 0:0 (1-й период)
"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала большой беременный живот
Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Авто
Автомобили Ravon хотят собирать в России
Компания GM Uzbekistan договорилась в заводом Derways о сборке автомобилей Ravon.
Обновлено в 05:16
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Политика
Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики
Россия никогда не уйдет из Арктики, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью
На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Китай готовится принять на вооружение второй авианосец
Судя по фото, появившемся в Сети, китайцы практически закончили строительство своего второго авианосца.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Футбол
Кечинов призвал дать время тренеру «Спартака» Кононову
Обновлено в 11:56
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23