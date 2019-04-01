Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4Faktom вчера в 23:28

Эксперты издания Bitauto, считают, что новинка займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а благодаря невысокой стоимости станет «убийцей» BMW X4. Под капотом SUV Coupe Concept располагается 2-литровый мотор TSI, производительность которого составляет 186 или 220 лошадиных сил.

Общество Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".

Общество Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.

Происшествия Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.

Общество В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.

Культура Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».

Экономика В России появились семь новых ТОР Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.

Наука В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.

Общество На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер» Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Общество В Великобритании предложили запретить детям ставить «лайки» в соцсетях Все перечисленные нормы относятся ко всем технологическим компаниям, предоставляющим услуги в Великобритании, даже если они зарегистрированы за пределами страны.

Политика Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.

Политика Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.

Происшествия В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.

Хоккей ЦСКА — Авангард 0:0 (1-й период) "Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева показала большой беременный живот Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.

Авто Автомобили Ravon хотят собирать в России Компания GM Uzbekistan договорилась в заводом Derways о сборке автомобилей Ravon.

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2 Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.

Армия и оружие Китай готовится принять на вооружение второй авианосец Судя по фото, появившемся в Сети, китайцы практически закончили строительство своего второго авианосца.

Происшествия В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.