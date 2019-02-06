Volkswagen обновил семейство PassatКоммерсантъ 02:22

Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.

Общество Рэпера Децла проводили в последний путь аплодисментами Гроб с телом артиста собравшиеся проводили аплодисментами. Проститься с музыкантом пришли тысячи людей.

Авто Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.

Театры Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита» Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Авто Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS В продажу обновленные Audi TT RS поступят весной по цене от 67 700 евро, что в пересчете 5 млн рублей.

Политика Янукович заявил о подготовке покушения на него Власти на Украине создали спецгруппу из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Политика «Порошенко осатанел»: Захарова о виновности России в бедности Украины Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".

Авто BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext Тестирование прототипа BMW iNext проводили в шведском Арьеплуге за полярным кругом.

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Гаджеты Новые Emoji появятся в течении этого года Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.

Кино «Яндекс» решил заняться производством сериалов Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.

Интернет Facebook Messenger разрешил удалять сообщения Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.

Спорт Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.

Армия и оружие Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» «6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.

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Происшествия Взрыв дома в Магнитогорске объяснили попыткой сэкономить Одной из причин взрыва жилого дома в Магнитогорске могла стать экономия этилмеркаптана — специального ароматизатора, который придает газу неприятный запах.

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