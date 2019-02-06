Авто
Volkswagen представил обновленный PassatAutoNews вчера в 18:02
На специальном мероприятии в Гамбурге Volkswagen представил обновленный Passat восьмого поколения, который выйдет в продажу на европейском рынке в конце лета 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
СК объявил в розыск двух фигурантов дела семьи Арашуковых
Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявили в розыск по делу Арашуковых о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", сообщили в СК.
Обновлено в 01:10
Политика
Медведев уволил главу «Автодора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Транспорт
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов
Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии московского метро на участке между станциями "Новоясеневская" и "Теплый Стан".
Обновлено в 00:12
Политика
Климкин предупредил об открытии «ящика Пандоры» на Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение суда отстранить от должности и. о. главы украинского Минздрава Ульяну Супрун «открывает ящик Пандоры» в государстве.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
У побережья США столкнулись два военных корабля
У Восточного побережья Соединенных Штатов в ходе операции по пополнению запасов воды столкнулись два корабля ВМС США.
Обновлено вчера в 22:18
Интернет
Facebook разрешил пользователям удалять отправленные сообщения
Соцсеть Facebook с сегодняшнего дня ввела функцию удаления сообщений в своем мессенджере в течение десяти минут после их отправки.
Обновлено вчера в 15:13
Кино
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Голливудский комик Джим Керри исполнит роль Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В древнем замке крестоносцев в Сирии обнаружили тайную комнату
Замурованную и неизвестную ранее комнату обнаружили археологи в сирийском замке XI века Крак-де-Шевалье в провинции Хомс, рассказал журналистам смотритель замка Мухаммад Харири.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем
Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии
Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую информацию о поставках некачественных продуктов по завышенным ценам для Росгвардии и удалить соответствующие данные по делу крымского мясокомбината «Дружба народов» с сайта.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Азербайджане возросло до 30
По сообщению Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, 5 февраля поздно вечером на северо-западе республики произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,3. Эпицентр самого сильного толчка находился на территории Исмаиллинского района в 11 км юго-западнее станции Пиркули (Шемахинский район).
Обновлено в 01:14
Культура
Опубликован последний клип Децла
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Apple сменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору утюга
Роскачество дало рекомендации по выбору парового утюга и уходу за ним в преддверии дня рождения этого бытового прибора, который отмечается 10 февраля.
Обновлено в 00:00
Общество
Теплоход «Игорь Фархутдинов» двое суток не может причалить к Курилам
Обновлено вчера в 21:49
Хоккей
НХЛ. Ковальчук отличился голом в матче против «Нью-Джерси»
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ульяновске возбудили дело из-за массового заболевания суворовцев
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания эхинококкозом учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища.
Обновлено вчера в 13:32
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Кино
«Яндекс» займется производством сериалов
Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук подтвердила, что «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями «о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах».
Обновлено в 01:07
Происшествия
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Обновлено вчера в 16:38
Кино
«Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру
Совместное предприятие Fiat Chrysler объявило о вынужденном отзыве более 882 тысяч пикапов, которые проданы в разное время.
Обновлено в 01:31
Общество
Почти три тонны зараженной АЧС колбасы продали в Бурятии
Почти три т зараженной АЧС колбасы, ввезенной из Монголии, распродано в Бурятии.
Обновлено в 01:24