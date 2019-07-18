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Происшествия Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.

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