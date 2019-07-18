Экономика
Volkswagen может подписать новый инвестконтрактВедомости вчера в 17:36
Крупнейшим по заявленным инвестициям стал спик с "АвтоВАЗом" с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте проект "Камаза" и его СП с Daimler (" ДК рус") – 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Тимошенко просит Зеленского созвать внеочередную сессию Рады 23 июля
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать внеочередную сессию Верховной рады 23 июля, чтобы принять "решения, которых ожидают люди".
Обновлено в 03:44
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Авто
Финны разочаровались в автомобилях Lada Vesta
Еще в конце 2015 года ведущий финский производитель покрышек – компания Nokian – приобрела в свой автопарк два автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 04:19
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17
Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Зеленский заявил о раскрытии афёры в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 04:49
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Дагестане четыре человека утонули в море
Информация о пропаже четырех человек - двух женщин и двоих детей поступила в правоохранительные органы накануне вечером.
Обновлено в 02:34
Наука
Ученые научили нейросеть собирать кубик Рубика за 20 ходов
Калифорнийские ученые разработали искусственную нейронную сеть DeepCubeA, которая способна собрать кубик Рубика эффективнее человека.
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Кино
Кириллу Серебренникову присвоено во Франции звание почетного доктора
Известному российскому театральному и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову присвоено звание почетного доктора французского университета Париж — Нантер.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Кино
Актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве
Отмечается, что сейчас 69-летний актер находится в хирургическом отделении. Афанасьев получил звание народного артиста России в 2005 году.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк
В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Путин и Лукашенко на Валааме послушают выступление монастырского хора
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить концерт хора Валаамского монастыря во время своего визита в обитель.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21