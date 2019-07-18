Крупнейшим по заявленным инвестициям стал договор с АвтоВАЗом при участии Renault-Nissan-Mitsubishi — 70 млрд руб. На втором месте соглашение с группой Volkswagen — 61,5 млрд руб. На третьем — КамАЗ и его СП с Daimler (" ДК рус") — 46,5 млрд руб. СПИК — вид соглашения государства с инвесторами, задача которых — стимулировать локализацию производства на территории РФ.

Volkswagen может инвестировать в производство автокомпонентов в России

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