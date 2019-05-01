Волкер: жители Украины могут отвернуться от ЗеленскогоREGNUM 09:56

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

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