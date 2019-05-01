Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от ЗеленскогоREGNUM 09:56
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
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Политика
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин упростил получение гражданства России для украинцев
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов
Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено в 20:33
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Культура
Барак Обама с супругой Мишель представили список проектов для Netflix
Барак Обама с супругой Мишель, в настоящий момент занимающиеся продюсированием, представили список проектов для Netflix.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:09
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
Обновлено в 18:27
Политика
ГП США удивлена, что Мюллер не ответил на важный вопрос расследования
Глава минюста США Уильям Барр удивлен, что спецпрокурор Роберт Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы - мешал ли американский президент правосудию или нет.
Обновлено в 19:17
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Общество
Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая
Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика
В Сети началась кампания против «Мираторга»
В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено в 09:57
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский извинился за плачущего Кадырова
В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Технологии
На Нововоронежской АЭС-2 заработал второй энергоблок
«Первого мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт»,— сообщает пресс-служба оператора всех АЭС в России концерна «Росэнергоатом».
Обновлено в 15:38
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
Обновлено в 20:35