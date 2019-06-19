Политика
Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у СШАRT на русском 19:00
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Общество
В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом
Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено вчера в 05:10
Спорт
Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
Обновлено в 20:10
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Футбол
«Ростов» выразил соболезнования Гацкану в связи со смертью отца
Клуб с берегов Дона выразил слова соболезнования 35-летнему Гацкану.
Обновлено в 16:00
Космос
В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну
В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.
Обновлено в 05:02
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия
На востоке Лондона убили россиянина
На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Здоровье
На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Политика
Помпео и Могерини обсудили Россию и Украину
Государственный секретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, включая Россию, Украину, Венесуэлу и Иран.
Обновлено в 19:59
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Обновлено в 03:49
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Происшествия
На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Баскетбол
Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 17:29
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Здоровье
Минздрав РТ опроверг эпидемию мышиной лихорадки в республике
Минздрав РТ собрал сегодня журналистов, чтобы прокомментировать ситуацию, связанную с эпидемической обстановкой по геморрагической лихорадке с почечным синдром (ГЛПС), или как ее еще называют – мышиной.
Обновлено в 10:29
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Медики рассказали, может ли рак передаться по наследству
Генные мутации, передающиеся по наследству, могут спровоцировать рак. Такое мнение высказали британские медики.
Обновлено в 05:03
Наука
Как мозг фильтрует сенсорный шум
Каким-то образом мозг отфильтровывает ненужный шум, идущий от органов чувств, помогая удерживать внимание на чём-то одном.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38