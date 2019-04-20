Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Серьезное ДТП с жертвами произошло в Воронеже
В Воронеже произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщает в субботу, 20 апреля, РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты
Робот Apple способен разобрать 200 смартфонов iPhone за час
Компания Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone для их дальнейшей утилизации и переработки.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения Вчера «Единая Россия» провела в Челябинске первый экологический форум.
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Жена Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человек
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Здоровье
Грязь и дохлые насекомые: столовую педколледжа в Сыктывкаре закрыли
Антисанитария стала причиной закрытия столовой и буфета в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже.
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Гуллит: «Без Месси Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов»
По мнению Гуллита, Гвардиоле не удаётся выиграть Лигу чемпионов после ухода из "Барселоны" из-за того, что в новых клубах нет Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Таинственная Toyota La Coupe: новые подробности
Новое загадочное спорткупе Toyota обрастает дополнительными подробностями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Происшествия
AP: бури на юге США привели к гибели пяти человек
Обновлено вчера в 22:45