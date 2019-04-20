Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
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«США здесь надолго»: Волкер о планах Вашингтона на Украине

Газета.Ruвчера в 18:23

Спецпредставитель Госдепа заявил, что США пришли на Украину надолго

РЕН ТВвчера в 14:41

США намерены помочь Украине восстановить её границы после выборов

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Волкер признался, что США пришли на Украину надолго

Life.ruвчера в 15:54

США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины»

RT на русскомвчера в 15:08

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

РИА Новостивчера в 16:55

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

ТАССвчера в 14:07
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Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
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Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:07
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Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты

Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Серьезное ДТП с жертвами произошло в Воронеже

В Воронеже произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщает в субботу, 20 апреля, РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты

Робот Apple способен разобрать 200 смартфонов iPhone за час

Компания Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone для их дальнейшей утилизации и переработки.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения

Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения Вчера «Единая Россия» провела в Челябинске первый экологический форум.
Обновлено вчера в 18:09
Общество

Жена Быкова рассказала о состоянии писателя

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человек

Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Здоровье

Грязь и дохлые насекомые: столовую педколледжа в Сыктывкаре закрыли

Антисанитария стала причиной закрытия столовой и буфета в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже.
Обновлено вчера в 04:39
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Религия

21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье

Обновлено вчера в 03:30
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол

Гуллит: «Без Месси Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов»

По мнению Гуллита, Гвардиоле не удаётся выиграть Лигу чемпионов после ухода из "Барселоны" из-за того, что в новых клубах нет Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

Таинственная Toyota La Coupe: новые подробности

Новое загадочное спорткупе Toyota обрастает дополнительными подробностями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
Обновлено вчера в 13:30
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Происшествия

AP: бури на юге США привели к гибели пяти человек

Обновлено вчера в 22:45
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108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

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