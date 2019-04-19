Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

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