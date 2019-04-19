Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
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Волкер пообещал, что США пришли на Украину надолго

Газета.Ru02:16

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

ТАССвчера в 14:07

США пришли на Украину надолго, заявил Волкер

ФАНвчера в 18:00

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

РИА Новостивчера в 16:55

США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины»

RT на русскомвчера в 15:08

Спецпредставитель Госдепа заявил, что США пришли на Украину надолго

РЕН ТВвчера в 14:41

Волкер заявил о надолго пришедших на Украину Соединенных Штатах

РБКвчера в 19:43
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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
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Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историю

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Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Россия ограничит поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину

С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
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Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
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Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
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Происшествия

В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
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Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

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Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
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В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
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Путешествия

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
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Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидает суда предполагаемый виновник аварии на Западном скоростном диаметре, в которой погибли восемь человек.
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Происшествия

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В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
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В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
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Скончалась исследователь паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

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Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
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