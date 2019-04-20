Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
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Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Единоборства
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Лунный гороскоп на 20 апреля, субботу
Не рекомендуется излишняя суета, напряжение и тяжелый труд, зато общественная деятельность и бизнес-активность в этот лунный день приветствуется.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух
Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Виктория Романец устроила скандал из-за ее неудачной фотографии во время еды
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт
Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей
Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Авто
Кабриолет Aurus впервые показали без защитных чехлов
Новейший российский представительский кабриолет "Аурус" впервые показали без защитных чехлов.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ
Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит.
Обновлено вчера в 04:03
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в польский порт Гдыня
Флот НАТО покинет польское побережье во вторник. Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что группа кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В России появятся частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 03:30