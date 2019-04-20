Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС вчера в 14:07

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Политика Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.

Армия и оружие Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао «Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».

Авто УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».

Единоборства «Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Хоккей ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.

Общество Лунный гороскоп на 20 апреля, субботу Не рекомендуется излишняя суета, напряжение и тяжелый труд, зато общественная деятельность и бизнес-активность в этот лунный день приветствуется.

Политика ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Происшествия Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.

Энергетика «Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Происшествия В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Экономика Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.

Транспорт Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Авто Кабриолет Aurus впервые показали без защитных чехлов Новейший российский представительский кабриолет "Аурус" впервые показали без защитных чехлов.

Политика На Украине официально наступил день тишины Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Общество Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.

Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в польский порт Гдыня Флот НАТО покинет польское побережье во вторник. Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что группа кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря.