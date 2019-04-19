Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолгоТАСС 14:07
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.
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В преддверии выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены.
— Курт Волкер, американский дипломатREGNUM 16:32
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