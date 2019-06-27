Армия и оружие

Волкер высказался о разведении сил в ДонбассеИзвестия 03:19

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе. Развод сил и техники предусмотрен Минскими соглашениями.
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Волкер прокомментировал разведение сил в Донбассе

Газета.Ru04:00

Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Инфорос03:42

Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

RT на русском01:23

Волкер высказался о разведении сил в Донбассе

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Новостной фронт03:40

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ИА Новороссия00:45
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