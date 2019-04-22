Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и ЗеленскогоRT на русском вчера в 20:43

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
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Курт Волкер
Президент Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с исторической победой. Он также поздравил весь украинский народ с проведением мирных и демократических выборов.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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