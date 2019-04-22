Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и ЗеленскогоRT на русском вчера в 20:43

Президент Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с исторической победой. Он также поздравил весь украинский народ с проведением мирных и демократических выборов.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

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